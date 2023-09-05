نعرض لكم الان تفاصيل خبر ختام فعاليات معرض فارماكونكس وسط مشاركة من 220 شركة محلية… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 07:09 مساءً - شاهندة إبراهيم – اختتمت فعاليات معرض فارماكونكس لتصنيع الأدوية في إفريقيا، تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة اليوم، بحضور أكثر من 220 شركة محلية وعالمية، وبمشاركة نحو 50 شركة مصرية، وأكثر من 7 آلاف زائر، بهدف تبادل الخبرات في مجال صناعة الدواء بكافة مراحله، للوصول إلى أعلى مستوى من الجودة العالمية.

وشهدت فعاليات المعرض عدة ورش عمل تهتم بتطورات روافد قطاع الدواء وكل الصناعات المتعلقة بإنتاجه، ما سيعود بالنفع على قطاع الدواء في مصر، والذي سجل تصاعد ملحوظ في مؤشرات نموه، حيث تبلغ قمية صادرات مصر خلال العام الحالي 400 مليون دولار.

وبدوره، قال هاني خفاجي، المدير العام لشركة إنفورما ماركتس مصر المنظمة للمعرض ، إن معرض فارما كونكس يهتم بقطاع حيوي للغاية ومهم، وهو صناعة الدواء في مصر، والذي يستحوذ على 30% من صناعة الدواء في إفريقيا والعالم العربي.

وأوضح خفاجي، أن مصر أكبر منتج ومستهلك للأدوية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بقيمة سوقية تبلغ 56.6 مليار دولار.

وأعلن المدير العام لشركة إنفورما ماركتس مصر، عن إقامة معرض فارماكونكس في نيجيريا لأول مرة في إبريل المقبل.

وأكد خفاجي، على أن صناعة الأدوية في مصر تشهد نمواً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، وأن فرص مصر للاستثمار في القطاع كبيرة للغاية، لا سيما وأن مصر تتمتع بثروة كبيرة من الموارد المعدنية التي يمكن استغلالها لتصنيع الدواء، مثمناً دور كل من هيئة الاستثمار والمناطق الحرة ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، كذلك هيئة الدواء المصرية والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك لدورهم الكبير في خروج المعرض للعام العاشر على التوالي في أفضل صورة.

ومن جانبه، أشاد الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، بفعاليات المعرض والفرص الجيدة لتنمية الأعمال في قطاع صناعة الأدوية المصرية، قائلاً:” اجتمعنا خلال فعاليات المعرض مع وفد نيجيري، وتم خلال اللقاء بحث العديد من الفرص المشتركة للشركات المصرية التي تتطلع لفتح أسواق جديدة في إفريقيا”.

وأوضح الليثي، أن هناك 5 شركات تعمل خلال الفترة الحالية على تنفيذ مشروع لإنتاج الخامات الدوائية، وأن أحد المشروعات تتم بالتعاون مع إحدى الشركات التابعة للقابضة للأدوية، لافتاً إلى أن هناك مناقشات مع البنك المركزي المصري ووزارة المالية لبحث تمويل البنوك لمشروعات الأبحاث العلمية الخاصة بشركات الأدوية خلال الفترة المقبلة.

وأقيم المعرض بنسخته العاشرة على مدار 3 أيام بمركز مصر للمعارض الدولية، لدعم وتنمية صناعة الأدوية تماشيًا مع اتجاه الدولة لتوطين العديد من الصناعات الدوائية الحديثة، خاصة وأن عدد المصانع العاملة في صناعة الدواء المصري يزيد عن 200 مصنع تغطي احتياجات 90% من احتياجات الدواء في مصر والعالم العربي.