جولدمان ساكس يخفض توقعاته لركود الاقتصاد الأمريكي إلى 15%

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 09:12 مساءً - العربية نت _ خفض بنك جولدمان ساكس اليوم الثلاثاء، احتمالية حصول ركود في الولايات المتحدة خلال الـ 12 شهرًا القادمة إلى 15% من توقعات سابقة بلغت 20%.

وكتب كبير الاقتصاديين في البنك جان هاتزيوس في مذكرة، أن استمرار التضخم الإيجابي وبيانات سوق العمل أدت إلى خفض توقعاته، بحسب ما ذكرته شبكة “CNBC” الأمريكية.

وقال البنك الاستثماري إنه يتوقع إعادة تسارع الدخل الحقيقي المتاح العام المقبل على خلفية استمرار نمو الوظائف القوي وارتفاع الأجور الحقيقية.

وأشار أيضًا إلى أن التأثير الناجم عن تشديد السياسة النقدية سيستمر في الانخفاض قبل أن “يختفي تمامًا” بحلول أوائل عام 2024.

يأتي ذلك، بينما تسارع إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة في يوليو، لكن تباطؤ التضخم عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي المصري الأميركي) سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه بشأن السياسة هذا الشهر.

وقال جولدمان ساكس إنه يعتقد أن نهج رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يشير إلى أن رفع الفائدة في سبتمبر “غير مطروح على الطاولة”، وأن العقبة أمام رفع الفائدة في نوفمبر “كبيرة”.

ويتوقع “جولدمان ساكس” تخفيضات “تدريجية للغاية” للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لكل ربع بدءًا من الربع الثاني من عام 2024.