انت الأن تتابع خبر السعودية وروسيا تمدّدان تخفيض النفط والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت السّعودية أنّها ستمدد الخفض الطوعيّ لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميًا حتّى نهاية العام، وكذلك، قالت موسكو إنّ خفض صادراتها بمقدار 300 ألف برميل يوميًا سيتم تمديده للمدة نفسها.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة إنّ السعودية "ستقوم بتمديد الخفض الطوعي، البالغ مليون برميل يومياً، الذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو (تموز) 2023، وتم تمديده ليشمل شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول)، لـ3 أشهرٍ أخرى، أي حتى نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) من عام 2023. وبذلك، سيكون إنتاج المملكة في أشهر أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر المقبلة ما يقارب 9 ملايين برميل يوميًا".

وأوضح المصدر أنه ستتم مراجعة قرار هذا الخفض، بشكل شهري، للنظر في زيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج. كما أوضح أن هذا الخفض إضافة إلى الخفض الطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في شهر أبريل (نيسان) من عام 2023، والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2024.



وفي موسكو، أبقت روسيا خفض صادراتها النفطية بمعدل 300 ألف برميل يوميًا حتى نهاية 2023. وسبق أن أعلنت موسكو في فبراير (شباط) خفض إنتاجها من الخام بمعدل نصف مليون برميل يوميًا. الأمر الذي أكدته الثلاثاء، وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، على حساب "تلغرام" للحكومة الروسية، إنّ "روسيا ستمدد الخفض الطوعي ... لشحنات النفط للأسواق العالمية بمعدل 300 ألف برميل يوميًا حتى نهاية ديسمبر 2023".



وتزامنًا مع هذين الإعلانين، ارتفع الثلاثاء سعر خام برنت فوق 90 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ نوفمبر 2022.



