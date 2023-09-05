صندوق الاستثمارات العامة السعودي يعلن اكتمال بيع حصته في…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 11:06 مساءً - العربية دوت نت – أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن اكتمال بيع حصته البالغة 10.92%، والتي تعادل 8.18 مليون سهم تقريبا في شركة الغاز والتصنيع الأهلية “غازكو”، من خلال صفقة بيع خاصة، بقيمة 491.19 مليون ريال.

واضطلعت شركة جدوى للاستثمار بصفتها مديرا بشراء الحصة لصناديقها الاستثمارية المدارة من قبلها ومحافظ عملائها.

وقال مدير إدارة الاستشارات الاستثمارية في الإدارة العامة لاستثمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة، إياس الدوسري، في بيان: إن هذه الصفقة تأتي ضمن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتدوير رأس المال عبر بيع حصص في الشركات الناضجة المملوكة للصندوق وإعادة استثمار المتحصلات في تطوير قطاعات جديدة وواعدة في الاقتصاد المحلي، وتعكس هيكلة الصفقة عمق قاعدة المستثمرين المؤسسيين المحليين في السوق المالية السعودية”.