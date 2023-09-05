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نعرض لكم الان تفاصيل خبر النفط يقفز نحو 2% مع تمديد السعودية وروسيا خفض الإنتاج… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 11:06 مساءً - وكالات _ قفزت أسعار النفط اليوم الثلاثاء نحو 2% بعدما أعلنت السعودية وروسيا تمديدا جديدا لتخفيضات الإنتاج الطوعية، ليمتد أجل الخفض البالغ 1.3 مليون برميل يوميا إجمالا لثلاثة أشهر أخرى حتى نهاية ديسمبر.
وبحلول الساعة 1334 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر 1.44 دولار، بما يعادل 1.6%، إلى 90.44 دولار للبرميل، متجاوزة مستوى التسعين دولارا للمرة الأولى منذ نوفمبر الماضي.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أكتوبر 1.85 دولار، أو حوالي 2%، إلى 87.4 دولار للبرميل.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الثلاثاء أن قرار الريا تمديد الخفض الطوعي البالغ مليون برميل يوميا ستتم مراجعته شهرياً للنظر في زيادة الخفض أو تعزيز الإنتاج.
وكان من المتوقع على نطاق واسع أن تمدد المملكة تخفيضات النفط الطوعية حتى نهاية أكتوبر.
كما مددت روسيا، العضو في تحالف أوبك+، تخفيضاتها الطوعية حتى نهاية العام.
وقررت روسيا، وهي ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، تقليص صادراتها بمقدار 300 ألف برميل يوميا خلال تلك الفترة.
وتخفض موسكو الإنتاج والصادرات بالتزامن مع السعودية، إلى جانب تخفيضات الإمداد الحالية التي يقوم بها تحالف أوبك+.
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