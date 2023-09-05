النفط يقفز نحو 2% مع تمديد السعودية وروسيا خفض الإنتاج…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 11:06 مساءً - وكالات _ قفزت أسعار النفط اليوم الثلاثاء نحو 2% بعدما أعلنت السعودية وروسيا تمديدا ‏جديدا لتخفيضات الإنتاج الطوعية، ليمتد أجل الخفض البالغ 1.3 مليون برميل ‏يوميا إجمالا لثلاثة أشهر أخرى حتى نهاية ديسمبر.‏

وبحلول الساعة 1334 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ‏نوفمبر 1.44 دولار، بما يعادل 1.6%، إلى 90.44 دولار للبرميل، ‏متجاوزة مستوى التسعين دولارا للمرة الأولى منذ نوفمبر الماضي.‏

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أكتوبر 1.85 دولار، أو حوالي 2%، إلى 87.4 دولار للبرميل.‏

وذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الثلاثاء أن قرار الريا تمديد الخفض الطوعي ‏البالغ مليون برميل يوميا ستتم مراجعته شهرياً للنظر في زيادة الخفض أو تعزيز ‏الإنتاج.‏

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن تمدد المملكة تخفيضات النفط الطوعية حتى ‏نهاية أكتوبر.‏

كما مددت روسيا، العضو في تحالف أوبك+، تخفيضاتها الطوعية حتى نهاية العام.‏

وقررت روسيا، وهي ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، تقليص صادراتها بمقدار ‏‏300 ألف برميل يوميا خلال تلك الفترة.

وتخفض موسكو الإنتاج والصادرات ‏بالتزامن مع السعودية، إلى جانب تخفيضات الإمداد الحالية التي يقوم بها تحالف ‏أوبك+.‏