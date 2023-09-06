انت الأن تتابع خبر مش هتتخيل الكليو بكام .. زيادة في سعر شيكارة الدقيق اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - زادت سعر شيكارة الدقيق اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023 في التعاملات اليومية في الكثير من المحال التجارية، بعد التراجع الذي حدث خلال تعاملات أمس الثلاثاء.

أسعار الدقيق اليوم:وشهدت أسعار الدقيق في مصر في الأشهر الماضي ارتفاع نتيجة موافقة مجلس الووزراء على توريد شحنات من الدقيق إلي الدولة السودان بسبب حاجتهم إليها في ظل الظروف الحالية التي تشهدها البلاد والذي ترتب عليه حدوث ارتفاع في أسعار الدقيق زيادة بمقدار ألف جنيه في الطن الواحد، وذلك بعد حالة التراجع التي شهدها سعر السلعة في شهر في شهر مايو الماضي حيث كان هناك وفرة في كميات الدقيق الموجودة في الأسواق مما أدي إلي انخفاضها

سعر شيكارة الدقيق اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023:

سعر شيكارة الدقيق اليوم

في سياق متصل وأوضحت بورصة الأسعار إلي أن هناك زيادة جديد في سعر شيكارة الدقيق اليوم حيث جاءت الأسعار كما يلي :

1- ارتفعت سعر شيكارة الدقيق اليوم “بروتين/24” إلي ما يقارب 14,600 جنيه للطن

2- ارتفعت سعر شيكارة الدقيق اليوم “بروتين/27” إلي ما يقارب 14,400 جنيه.

سعر الدقيق اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023:

بلغ سعر كيلو الدقيق اليوم المعبأ 21.82 جنيه، بارتفاع 61 قرشا

أسعار القمح اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023:

1- سجل سعر القمح الروسي بروتين 12.5% حوالي 13150 جنيه للطن

2- سجل سعر القمح الأوكراني بروتين 12.5% حوالي 13100 جنيه للطن.

3- سجل سعر القمح الأوكراني بروتين 12.5% حوالي 13100 جنيه للطن

4- سجل سعر القمح الأوكراني بروتين 11.5% حوالي 13100 جنيه للطن

5- سجل سعر القمح الروماني حوالي 12800 جنيه للطن

6- سجل سعر القمح الليتواني حوالي 8350 جنيه للطن.

7- سجل سعر القمح الألماني حوالي 13100 جنيه للطن

سعر طن الردة اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023:

وصلت القيمة الشرائية للطن إلى 10800 جنيه.