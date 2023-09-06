انت الأن تتابع خبر مفاجأة في سعر السكر للمستهلك اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023 : زيادة جديدة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت سعر السكر للمستهلك اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023 زيادة طفيفة في التعاملات اليومية بمحلات التجارية في محافظات الجمهورية، بعد الزيادة خلال تعاملات أمس الثلاثاء

سعر كيلو السكر اليوم:

وأوضحت بوابة الأسعار اليوم الأربعاء الموافق السادس من شهر سبتمبر الجاري أن هناك حالة من التباين في أسعار السلع الأساسية حيث ارتفع سعر كيلو السكر للمستهلك اليوم بعد قيام وزارة التموين التجارة الداخلية بالتعاقد على كميات من السكر لشرائها من البرازيل

وصل سعر السكر للمستهلك اليوم 24.12 جنيه، بارتفاع قرشين

سعر طن السكر اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023:

بلغ سعر طن السكر الأبيض في تعاملات اليوم نحو 20ألف جنيه

بلغ سعر طن الجلوكوز في تعاملات اليوم نحو 18500 جنيه.

سعر السكر اليوم الأربعاء 6 سبتمبر في التموين :

بلغ سعر كيلو السكر في المقررات التموينية الخاصة بشهر يوليو الجاري حوالي 12.60 جنيه.

أسعار السلع الأساسية اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023:

1- بلغ سعر كيلو الفول المعبأ إلي 38.37 جنيه، بمعدل ارتفاع 4 قرشا

2- بلغ سعر كيلو الدقيق المعبأ إلي 21.82 جنيه بمعدل ارتفاع 61 قرشا

3- بلغ سعر لتر زيت عباد الشمس إلي 62.19 جنيه بمعدل تراجع 2.12 قرشا

4- بلغ سعر كيلو السكر المعبأ إلي 24.12 جنيه، بمعدل ارتفاع قرشين

5- بلغ سعر كيلو المكرونة المعبأة إلي 22.88 جنيه،بمعدل ارتفاع 46 قرشا

6- بلغ سعر كيلو العدس المعبأ إلي 45.91 جنيه، بمعدل تراجع 58 قرشا

7- بلغ سعر لتر زيت الذرة كريستال إلي 75.17 جنيه، بمعدل تراجع 93 قرشا

8- بلغ سعر كيلو الجبن الأبيض إلي 110.53 جنيه، بمعدل ارتفاع 5.46 جنيه

9- بلغ سعر كيلو الجبن الرومي إلي 214.16 جنيه، بمعدل ارتفاع 19.78 جنيه

10- بلغ سعر لتر اللبن السائب إلي 22.27 جنيه تراجع 9 قرش

11- بلغ سعر كيلو المسلى الصناعي إلي 63.38 جنيه، بمعدل ارتفاع جنيهين

12- بلغ سعر لتر اللبن المعبأ إلي 29.84 جنيه، بمعدل ارتفاع 1.13 جنيه