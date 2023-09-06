انت الأن تتابع خبر سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023 : مفاجأة عند تجار العملة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الإحصائيات القادمة من بعض المواقع المخصصة بتحركات هذا السوق الموازي عن سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023.

سعر صرف الدولار:

وأكدت إحصائيات المواقع المتخصصة أن سعر الدولار في السوق السوداء اليوم عاود الارتفاع مرة أخري بعد بعد التراجع الكبير الذي سجله في الأيام الماضية قبل ارتفاعه نتيجة زيادة الطلب من قبل بعض المواطنين لاقتناء كميات من الذهب عن طريق شرائها من الخارج على الرغم من ثباته في الفترة الماضية بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بعدم تحريك سعر الصرف مع رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023:

[سعر الدولار في السوق السوداء اليوم]

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم

وأوضحت الإحصائيات في هذا السوق الموازي أن سعر الدولار في السوق السوداء اليوم وصل إلي 40.10 جنيه بعدما كان يسجل 38 جنيه في الأيام الماضية، حيث وصلت قيمة الزيادة أكثر من 3 جنيه كاملة في الدولار الواحد

سعر الدولار اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023 :

1- سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصرى 30.75 جنيه للشراء. و30.85 جنيه للبيع

2- سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجارى الدولى 30.85جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع

3- سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع

4- سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكان والتعمير ، 30.73 جنيه للشراء 30.83 جنيه للبيع

5- سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر سعر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع

6- سجل سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبى الإسلامى 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه

7- سجل سعر الدولار اليوم فى بنك قناة السويس 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.