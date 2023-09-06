انت الأن تتابع خبر سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء : لن تتخيل وصل لكام النهاردة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت إحصائيات المواقع المتخصصة في نقل تعاملات السوق الموازي عن سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء خلال تعاملات الأربعاء الموافق 6 سبتمبر 2023.

الريال السعودي:

وأوضحت إحصائيات المواقع المتخصصة أن سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء زادت بعد التراجع التي حدثت في الأيام الماضية قبل ارتفاعه في الأسابيع الماضية بسبب زيادة الطلب عليه من الموطنين لاستخدامه في شراء كميات من الذهب بعد استقراره بعد قرار البنك المركزي بعدم تحرك لسعر الصرف بالإضافة إلي زيادة أسعار الفائدة بمقدار 1%.

سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء الأربعاء 6 سبتمبر 2023:

[عملات سعودية]

سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء

وأكدت الإحصائيات أن سعر الريال السعودي في السوق السوداء أمام الجنيه المصري وصل إلي 10.50جنيه بعدما كان يسجل 10 جنيه في الأيام الماضية بتراجع وصل إلي 50 قرشاً في الريال الواحد

سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023:

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصرى 8.19 جنيه للشراء. و8.22 جنيه

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية 8.20 جنيه للشراء، 8.25 جنيه

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء، 8.24 جنيه

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر 8.19 جنيه للشراء، 8.22 جنيه

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الأهلي الكويتي 8.22 جنيه للشراء، 8.25 جنيه

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي 8.20 جنيه للشراء، 8.25 جنيه

سجل الريال السعودي اليوم في بنك الإسكان والتعمير ، 8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع

سجل سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبى الإسلامى 8.23 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع

سجل سعر الريال السعودي اليوم فى بنك قناة السويس 8.19 جنيه للشراء. و8.25 جنيه للبيع.