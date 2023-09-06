السكر والصناعات التكاملية تستهدف تطوير مصنع التقطير…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 6 سبتمبر 2023 02:10 مساءً - محمد أحمد – تستهدف شركة السكر والصناعات التكاملية تطوير مصنع التقطير التابع لها، خلال عامين؛ بهدف تحقيق الاستدامة والحفاظ على البيئة.

وقال عصام البديوي، رئيس مجلس ادارة الشركة، إن خطة التطوير باستثمارات 40 مليون جنيه، وأنها تستهدف إحلال وتجديد الخزانات المتاحة بالمصنع، وعددها 10، مضيفًا أن الطاقة التخزينية للمصنع 300 طن.

وأوضح أن منتجات التقطير تشمل الكحول الإيثيلي النقي والكحول الإيثيلي المحول والخميرة الجافة للأعلاف وثاني أكسيد الكربون، والخل الطبيعي 11% والخل الطبيعي 5% وحامض الخليك 99% والفيناس المركز.

وأشار البديوي إلى أن عملية التقطير تستعمل في المصانع ومختبرات الكيمياء بشكل كبير؛ لأهميتها وفعاليتها في عملية فصل المواد المختلفة في حالتها الفيزيائية من صلبة أو سائلة أو غازيه إلى مذيب سائل، وبالتالي يكون المحلول المراد فصله في الحالة الفيزيائية السائلة.

وأضاف أنها طريقة فعالة في فصل المواد السائلة، وهي المفضلة في تنقية المواد وفصلها مثل تنقية الماء وفصل مشتقات الكحول عن بعضها، وكذلك نواتج المولاس.

ومن جانبه، قال محمود عبد العليم، رئيس قطاع مصانع التقطير، إن المصنع لديه مخزون 75 ألف طن من الخامات المختلفة، موضحا أنه ينتج 500 – 510 أطنان يوميا، تشمل 125 ألف لتر كحول و40 طن ثاني أكسيد الكربون يستخدم في عمل الغسيل والمعالجة والتخفيف و250 طن خل تركيز 11% بجانب إنتاج 250 طنا من المولاس، الذي يستخدم كعلف للمواشي.

وأضاف عبد العليم أن الشركة افتتحت الخميس الماضي 3 وحدات جديدة بالشركة، أولها لإنتاج الكحول المطلق 99.9% من مصاص القصب، وهو ما يعرف يعرف عالميا بالوقود الحيوي، والثانية لإنتاج الأكسجين، والثالثة للنيتروجين بمجمع مصانع الحوامدية باستثمارات 38 مليون جنيه.

وأشار إلى أن الوحدات جرى تدشينها بالتعاون المباشر مع أكبر شركة هندية في مجال صناعة الكيماويات في العالم، وجاءت ضمن خطة التطوير والتحسين الخاصة بشركة السكر التي تتضمن إنشاء وحدات جديدة لخدمة السوق المحلية.