انت الأن تتابع خبر تجارة عمان تبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الباكستان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بحث رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، مع السفير الاردني الجديد في الباكستان الدكتور معن خريسات، آليات تعزيز وتطوير فرص التعاون التجاري والاستثماري المتاحة بين البلدين.

وحسب بيان للغرفة، الأربعاء، تناول اللقاء سبل تنمية وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، من خلال تبادل البعثات التجارية وإقامة المعارض لاستكشاف أسواق جديدة وتوسيع آفاق التعاون المشترك.

وأشارا خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، الى أهمية دور السفارة الأردنية في باكستان بتوفير بيانات حول احتياجات السوق الباكستانية من السلع والخدمات، والترويج للفرص الاستثمارية في المملكة، في ضوء القانون الجديد للبيئة الاستثمارية الذي يمنح العديد من المزايا والحوافز للمستثمرين.

وقال الحاج توفيق إن العلاقات الأردنية الباكستانية في المجال الاقتصادي دون مستوى الطموحات ما يتطلب تعزيز التواصل بين مختلف الجهات المعنية في البلدين لتطوير فرص التعاون بين أصحاب الأعمال لا سيما بالقطاعات الواعدة.

وبين خلال اللقاء، الذي حضره نائبا رئيس الغرفة نبيل الخطيب وبهجت حمدان، حرص القطاع التجاري والخدمي على زيادة وتعزيز مستورداته من المنتجات الباكستانية، ولاسيما اللحوم والأسماك والأرز والمواد النسيجية والألبسة، إلى جانب تصدير منتجات المملكة من صناعات الأسمدة والفوسفات والبوتاس وغيرها.

وأكد الحاج توفيق استعداد الغرفة لاستقبال الوفود التجارية من باكستان لتعزيز مستوى علاقات البلدين الاقتصادية والاستفادة من موقع الأردن الاستراتيجي لدخول أسواق المنطقة، و إمكانية تشكيل وفد اقتصادي اردني من مختلف القطاعات لزيارة باكستان واكتشاف الفرص الاستثمارية هناك.

من جانبه، أكد السفير خريسات ضرورة التعاون لتنظيم برنامج من قبل وكلاء السياحة والسفر لزيارة المعالم السياحية في الأردن، بحيث يتضمن البرنامج شرحاً تفصيلياً لجميع الأنشطة والفعاليات التي يمكن ان يحظى بها الزائر الباكستاني بما فيها خارطة سياحية للمواقع الأثرية والدينية والكلف المالية.

وأشار الى أنه من المتوقع خلال ربيع العام المقبل 2024 انعقاد اجتماعات اللجنة الوزارية الأردنية الباكستانية المشتركة، وهي فرصة مناسبة لعقد منتدى لرجال الأعمال الأردنيين والباكستانيين على هامش الاجتماعات بالتعاون مع هيئات القطاع الخاص الاردني للتشبيك بين القطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز حجم التبادل التجاري والاستثماري المشترك.

ودعا السفير الغرف التجارية لتحديد أولوياتها في المجال الاقتصادي والاستثماري والخدمي والسياحي لجهة زيادة المبادلات التجارية بين البلدين وتزويده بهذه الأولويات وخطة عمل للمباشرة بالتنسيق مع الجانب الباكستاني لتحقيق الأهداف المرجوة.

من جانبهما، أكد الخطيب وحمدان، استعداد الغرفة التام لتقديم جميع التسهيلات التي من شأنها تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية الأردنية الباكستانية، مرحبين بأية زيارة لأي وفد تجاري من غرف التجارة والصناعة الباكستانية لزيارة المملكة.

وأشارا إلى أن قطاع السياحة قد يكون أهم المجالات التي تسهم بدفع علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين ما يتطلب توفير خط طيران مباشر، موضحين أن الفرصة متاحة لرفع مبادلاتهما التجارية في ضوء وجود خطوط ملاحية بحرية ما يؤدي الى تسهيل عمليات نقل البضائع بكلف مالية مناسبة.

وأكدا أهمية تطبيق برنامج "عمره بلس"، مع باكستان والذي يسمح للمعتمرين بالدخول للأردن أولا والتجول في مدن المملكة وزيارة المواقع الدينية ومن ثم المغادرة لأداء العمرة، أو الذهاب للعمرة ومن ثم الدخول للأردن، مبينين أن البرنامج سيفتح آفاقاً جديدة للسياحة وسيعود بالنفع على القطاعات الخاصة ذات العلاقة بالسياحة كقطاع الفندقة والمطاعم السياحية وغيرها.

من جهته، أكد مدير عام الغرفة هشام الدويك ضرورة تفعيل مجلس الأعمال الأردني الباكستاني المشترك الذي يضم غرفتي تجارة وصناعة الأردن واتحاد غرف التجارة الباكستانية بهدف تطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ولاسيما بين مؤسسات القطاع الخاص.

يذكر أن صادرات المملكة إلى باكستان بلغت نحو 16 مليون دولار خلال العام الماضي 2022 مقابل 38 مليون دولار مستوردات.