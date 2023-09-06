السكر والصناعات التكاملية: 200 مليون جنيه استثمارات مجمع…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 6 سبتمبر 2023 03:12 مساءً - محمد أحمد – قال المهندس إبراهيم درديري، العضو المنتدب الفني بشركة السكر والصناعات التكاملية، إن حجم استثمارات مجمع مصانع المعدات بالحوامدية، التابع للشركة، يبلغ 200 مليون جنيه سنويا.

وأضاف درديري، في تصريحات لبوابة جابي جورنال، أن هذه الاستثمارات توّجه إلى أعمال الصيانة الدورية لتطوير المعدات والآلات و شراء أخرى جديدة لزيادة إنتاجية السكر من القصب، وكذلك رفع كفاءة الصناعات التكاملية المستخرجة من زراعة القصب مثل البجاس والإيثانول والتقطير والكحول النقي قبل الموسم الجديد.

وأوضح أن المجمع يعمل على إنتاج وصيانة وتركيب جميع مستلزمات عملية تصنيع السكر ومستلزماته ومشتقاته للقطاع الحكومي والخاص في مصر.

وأشار إلى أن مصنع المعدات، التابع للشركة، ساهم منذ تدشينه في إقامة نحو 11 مصنعا خارج مصر، هي: 5 مصانع سكر للقطاع الحكومي في إيران، و4 مصانع سكر في السودان، ومصنع كحول في سوريا، وآخر للتكرير في العراق.

ولفت العضو المنتدب الفني للصناعات التكاملية إلى عدم وجود عروض خارجية حاليا مقدمة من شركات حكومية أو قطاع خاص لإقامة مصانع للسكر أو مشتقاته، مؤكدًا جاهزية مصنع المعدات لتنفيذ أي عروض عند تقديمها.

فيما كشف اللواء عصام البديوي، رئيس شركة السكر و الصناعات التكاملية، عن حجم الاستثمارات الخاصة بتطوير الشركة خلال العام المالي الحالي بلغت 100 مليون جنيه تمويل ذاتي.