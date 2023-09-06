نعرض لكم الان تفاصيل خبر هاني برزي: 5 مليارات دولار صادرات غذائية مستهدفة بنهاية… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 6 سبتمبر 2023 04:13 مساءً - شاهندة إبراهيم _ قال هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ورئيس شركة إيديتا للصناعات الغذائية، ، أن المجلس يستهدف الوصول بصادرات القطاع إلى 5 مليارات دولار بنهاية العام الجاري، مقابل 4.2 مليارات دولار خلال العام الماضي. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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