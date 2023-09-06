رئيس التنمية الصناعية يبحث مع المكتب الاستشاري وبرنامج تنمية…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 6 سبتمبر 2023 05:10 مساءً - قام المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية بعقد اجتماعين تنسيقيين مع كلا من وفد المكتب الاستشاري حسين صبور استشاري المشروع برئاسة المهندس عمر صبور الرئيس التنفيذي للمكتب ، وكذلك مع مجموعة عمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بحضور الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير البرنامج والسيد عز هاشم مدير مكون التنمية الصناعية والقائمين على البرنامج.

وصرح عبد الكريم ان الاجتماعات تاتى انطلاقا من حرص الهيئة على تنفيذ اهداف برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ضمن الخطة و الجدول الزمنى المحدد في ظل اهتمام ودعم كبير من دولة رئيس مجلس الوزراء المصري ووزير التجارة والصناعة لرفع كفاءة المناطق الصناعية القائمة بصعيد مصر واستكمال كافة اعمال البنية التحتية بها لجذب كبرى الاستثمارات المحلية والعالمية وتشغيل العمالة من ابناء الصعيد من خلال تيسير العملية الإنتاجية وتسهيل حصول المستثمرين على الخدمات.

ونوه أن الهيئة تكثف جهودها بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بجانب الاستعانة بخبرات شركات القطاع الخاص بالتوازى، لانجاز مشروعات الترفيق في اسرع وقت في اطار خطة عمل ومتابعات مستمرة من الهيئة ، لما لذلك من مردود ايجابي على صعيد المؤشرات التنموية بكلا من قنا وسوهاج وتحقيق التنمية المستدامة بهما.

واوضح رئيس التنمية الصناعية انه تم الاطلاع على موقف الاعمال ونسب الانجاز وسبل الاسراع في تنفيذها من خلال تذليل كافة المعوقات التى تواجه الشركات المنفذة ، مشيدا بتطور معدلات التنفيذ على مستوى مشروعات البنية التحتية بالمحافظتين وسير الاعمال رغم الظروف الاقتصادية العالمية الحالية ، حيث كشف عن ارتفاع معدلات تنفيذ الأعمال خلال الفترة من يونيو 2022 الى اغسطس 2023 بمحافظة قنا بمنطقة هو لنسبة 81% و وقفط 91% مقارنة بنسبة 59% و65% بالمنطقتين على التوالي خلال نفس الفترة العام السابق، كما ارتفعت نسبة التنفيذ بسوهاج بمنطقة غرب جرجا الى 66% و53% بغرب طهطا ، مقارنة بنسبة 32% و 37% عن العام السابق.

ياتى ذلك في ضوء تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في المحافظتين والممول جزئيا بقرض من البنك الدولي ، ومساهمة من الحكومة المصرية والذى يهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية ودعم قدرات الوحدات المحلية في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وتحسين مناخ الاستثمار وتوفير فرص عمل مستدامة بكلا من محافظتي قنا وسوهاج بالمناطق المستهدفة.