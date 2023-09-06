مد فترة سحب كراسات شروط الأراضي الصناعية إلكترونيا حتى 14…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 6 سبتمبر 2023 06:12 مساءً - قررت هيئة التنمية الصناعية مد فترة سحب كراسات الشروط إلكترونيًا لحجز 790 قطعة أرض صناعية على خريطة الاستثمار الصناعي حتى 14 سبتمبر الجاري بدلًا من 6 سبتمبر.

وأكدت الهيئة برئاسة المهندس محمد عبد الكريم على استمرار تلقي طلبات الحجز من المستثمرين الصناعيين، ممن قاموا بسحب كراسات الشروط منذ بدء الطرح، حتى 27 سبتمبر على الأراضى المطروحة، البالغ مساحتها الإجمالية 1.7 مليون م2، للتخصيص بنظام التمليك أو حق الانتفاع وبتيسيرات كبيرة للمستثمرين.

ويتم سحب الكراسات وحجز الأراضى بطريقة إلكترونية بالكامل (أونلاين) عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة (www.ida.gov.eg)، ثم اختيار (خريطة الاستثمار الصناعي) .

هذا وتكرر الهيئة دعوتها للمستثمرين الصناعيين الجادين سرعة التقدم على الأراضي المطروحة وكذلك الفرص الاستثمارية الواعدة التى أعلنت عنها الهيئة عبر الموقع بالتزامن مع هذا الطرح، وعددها 152 فرصة صناعية مميزة تسد فجوة استيرادية كبيرة وذلك لتعميق التصنيع المحلي بها في ظل حزمة التيسيرات والحوافز المالية والمستندية التى أعلنت عنها الهيئة.