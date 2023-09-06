استقرار أسعار الذهب المحلية وعيار 21 عند 2200 جنيها

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 6 سبتمبر 2023 07:13 مساءً - شاهندة إبراهيم – استقرت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في ظل ارتباك الأسعار بالبورصة العالمية، وسط حالة من انعدام الرؤية حول قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، بعد تباين البيانات الاقتصادية الأمريكية مع تصريحات مسؤولي الفيدرالي.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب شهدت حالة من الاستقرار بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2200 جنيه، فيما بلغ سعر الأوقية بالبورصة العالمية، مستوى 1927 دولارًا.

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل مستوى 2514 جنيهًا

وأضاف، أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 2514 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 18 سجل مستوى 1886 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل مستوى 1467 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب سجل مستوى 17600 جنيه.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 5 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2205 جنيهات، وتراجع إلى مستوى 2200 جنيه.

ارتفاع الأوقية في البورصة العالمية بقيمة 12 دولارًا

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت أيضا الأوقية في البورصة العالمية، بقيمة 12 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1939 دولارًا، وانخفضت لمستوى 1927 دولارًا .