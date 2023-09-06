- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نعرض لكم الان تفاصيل خبر المعتز بهاء الدين: كل مليون متر من الأراضي الصناعية المطورة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 6 سبتمبر 2023 09:12 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ قال المهندس المعتز بهاء الدين العضو المنتدب لمجموعة مواد الإعمار القابضة CPC للمناطق الصناعية والإدارة والتطوير، إن كل مليون متر من الأراضي الصناعية المطورة تدر عائد على الدولة يتراوح بين 10 إلى 15 مليار جنيه من الاستثمارات المباشرة.
وأضاف بهاء الدين خلال فاعليات الجلسة الثالثة من مؤتمر ثينك كوميرشال اليوم، أن كل مليون متر من الأراضي الصناعية المطورة تقدم 10 إلى 15 مليون فرصة عمل للدولة.
وأكد العضو المنتدب لمجموعة مواد الإعمار القابضة CPC للمناطق الصناعية والإدارة والتطوير، أن المطور الصناعي استطاع تطوير 16 مليون متر من عام 2008 إلى عام 2016 بينما الحكومة طورت فقط 8 مليون متر خلال نفس الفترة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المعتز بهاء الدين: كل مليون متر من الأراضي الصناعية المطورة… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.