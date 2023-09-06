المعتز بهاء الدين: كل مليون متر من الأراضي الصناعية المطورة…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 6 سبتمبر 2023 09:12 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ قال المهندس المعتز بهاء الدين العضو المنتدب لمجموعة مواد الإعمار القابضة CPC للمناطق الصناعية والإدارة والتطوير، إن كل مليون متر من الأراضي الصناعية المطورة تدر عائد على الدولة يتراوح بين 10 إلى 15 مليار جنيه من الاستثمارات المباشرة.

وأضاف بهاء الدين خلال فاعليات الجلسة الثالثة من مؤتمر ثينك كوميرشال اليوم، أن كل مليون متر من الأراضي الصناعية المطورة تقدم 10 إلى 15 مليون فرصة عمل للدولة.

وأكد العضو المنتدب لمجموعة مواد الإعمار القابضة CPC للمناطق الصناعية والإدارة والتطوير، أن المطور الصناعي استطاع تطوير 16 مليون متر من عام 2008 إلى عام 2016 بينما الحكومة طورت فقط 8 مليون متر خلال نفس الفترة.