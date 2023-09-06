نعرض لكم الان تفاصيل خبر مجلس الوزراء يوافق على مشاركة قطع أثرية في معرضين بالولايات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 6 سبتمبر 2023 09:12 مساءً - دوت الخليج – وافق مجلس الوزراء على عدد من القطع الأثرية من مقتنيات المتحف المصري بالتحرير، والمتحف القبطي، ودير سانت كاترين في معرض “إفريقيا وبيزنطة”، المزمع إقامته بمتحف “المتروبوليتان” بنيويورك خلال الفترة من 13 نوفمبر المقبل حتى 3 مارس 2024، ومتحف “كليفلاند” للفن بكليفلاند بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 أبريل حتى 21 يوليو 2024.

كما وافق المجلس، في اجتماعه الأسبوعي اليوم، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص 3 قطع أراض مملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز إدكو بمحافظة البحيرة، لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية، لاستخدامها في إقامة مأخذ وممر ومحطة تخفيض الغاز.

كما وافق على طرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الوحدات الشاغرة بمنطقة “روضة أكتوبر” بمدينة حدائق أكتوبر (منطقة حديقة الجيزة سابقا) للبيع، وفقا للأسعار السوقية التي تحددها اللجنة المختصة بالتسعير، على أن تُستكمل إجراءات الطرح والبيع بمعرفة الهيئة طبقا للقواعد المتبعة في هذا الشأن.

واعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة الإسماعيلية التصرف بالبيع في قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 124 مترا مربعا بمنطقة خلف الملابس الجاهزة بنطاق حي ثالث، لصالح ثلاثة من المواطنين لإضافتها إلى القطعة المباعة بجلسة مزاد 7 أغسطس 2010، والمتنازل لهم عنها.

كما اعتمد نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة بني سويف التصرف بالبيع في قطعة أرض بمساحة 320 مترا مربعا كائنة بمدخل مدينة اهناسيا، لصالح الشركة المصرية لتجارة الجملة، والمُقام عليها مبنى الهايبر ملك الشركة.

وأحيط المجلس باشتراك الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين في تأسيس شركة مساهمة مصرية باسم “شركة فيروم مصر” لإنتاج الصوامع، في إطار جهود توطين صناعة الصوامع في مصر، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الصدد.

واستعرض مجلس الوزراء الخطة المقترحة من جانب وزارة الصحة والسكان في إطار الجاهزية للتعامل مع توقف القلب المفاجئ، باعتباره ظاهرة صحية طارئة كثيرة الشيوع تستلزم التدخل السريع.

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن الخطة تستهدف تبني نشر أجهزة إزالة الرجفان القلبي بالأماكن العامة وفي مقدمتها المطارات، والمولات، والحدائق، والمتنزهات، ودور العبادة الكبرى.

وأضاف أن الخطة تتضمن مقترحات تتضمن العمل على تيسير عملية الوصول إلى أماكن تواجد تلك الأجهزة عند توفيرها بالأماكن المستهدفة، من خلال ربطها بنظام التتبع GPS لجعل أماكنها معروفة للجميع من خلال الهواتف الذكية.

وتابع: إلى جانب تنفيذ خطة تدريبية تشمل الفئات العاملة والمتطوعة على استخدام الجهاز بهدف إنقاذ حياة المواطنين، وذلك ضمن سعي الوزارة لتبني التجارب والمبادرات العالمية التي حققت نجاحاً في توفير الرعاية الصحية والارتقاء بالخدمات المقدمة من جانب القطاع الصحي.

وجرى التوجيه بإعداد دراسة وافية عن هذا الملف، وآليات تنفيذ هذه الخطة، وإعادة العرض على مجلس الوزراء.