صندوق النقد يتوقع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في…

دبي - احمد فتحي في الخميس 7 سبتمبر 2023 01:12 صباحاً - – رجح رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية، أمين ماتي، يوم الأربعاء، أن يأتي نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة أقل من التوقعات الحالية للصندوق البالغة 1.9%، واستدرك: “لكنه سيظل إيجابيا”.

وأضاف ماتي، في مقابلة مع ،‭ ‬أنه من المتوقع أن يظل نمو القطاع غير النفطي قويا هذا العام لكن سيتم تعديل النمو الإجمالي بالخفض ليعكس أحدث خفض في إمدادات النفط.