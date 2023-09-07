مال وأعمال

صندوق النقد يتوقع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر صندوق النقد يتوقع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 7 سبتمبر 2023 01:12 صباحاً - – رجح رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية، أمين ماتي، يوم الأربعاء، أن يأتي نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة أقل من التوقعات الحالية للصندوق البالغة 1.9%، واستدرك: “لكنه سيظل إيجابيا”.

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وأضاف ماتي، في مقابلة مع ،‭ ‬أنه من المتوقع أن يظل نمو القطاع غير النفطي قويا هذا العام لكن سيتم تعديل النمو الإجمالي بالخفض ليعكس أحدث خفض في إمدادات النفط.

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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