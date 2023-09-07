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نعرض لكم الان تفاصيل خبر صندوق النقد يتوقع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 7 سبتمبر 2023 01:12 صباحاً - – رجح رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية، أمين ماتي، يوم الأربعاء، أن يأتي نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة أقل من التوقعات الحالية للصندوق البالغة 1.9%، واستدرك: “لكنه سيظل إيجابيا”.
وأضاف ماتي، في مقابلة مع ، أنه من المتوقع أن يظل نمو القطاع غير النفطي قويا هذا العام لكن سيتم تعديل النمو الإجمالي بالخفض ليعكس أحدث خفض في إمدادات النفط.
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