تراجع النفط لأقل من 90 دولارا بعد بيانات جددت المخاوف إزاء…

دبي - احمد فتحي في الخميس 7 سبتمبر 2023 09:12 صباحاً - – تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء لأقل من 90 دولارا للبرميل، بعد أن ارتفعت أكثر من 1% في الجلسة السابقة، وذلك مع ارتفاع الدولار وبعد بيانات اقتصادية قوية جددت المخاوف إزاء رفع أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 1607 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتا إلى 89.56 دولار للبرميل، وجرى تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 86.58 دولار للبرميل بانخفاض 31 سنتا.

ومقابل سلة من العملات وصل الدولار إلى 104.98 متجاوزا أعلى مستوى في ستة أشهر والبالغ 104.90 الذي لامسه خلال الليل. ومن الممكن أن يؤثر ارتفاع الدولار على الطلب على النفط إذ يجعله أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

ومما أثار مخاوف حيال رفع أسعار الفائدة وأدى لتراجع معنويات المستثمرين، ما أظهرته بيانات يوم الأربعاء عن أن قراءة مؤشر آي.إس.إم لمديري المشتريات في القطاع غير الصناعي جاءت عند 54.5، مقارنة مع التوقعات البالغة 52.5.

وقال جون كيلدوف، الشريك في أجين كابيتال في نيويورك “يغذي هذا المخاوف بشأن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وما يعنيه ذلك بالنسبة للطلب”.

وأعلنت السعودية وروسيا يوم الثلاثاء تمديد الخفض الطوعي لإمدادات النفط حتى نهاية هذا العام بما يصل إلى مليون برميل يوميا للأولى و300 ألف برميل يوميا للثانية.

لكن ستراجع الدولتان قرارهما شهريا سواء بمزيد من الخفض أو رفع الإنتاج بناء على أوضاع السوق.

وقال جون إيفانز من بي.في.إم للوساطة النفطية إن “السبب في تخلي السوق عن نصف مكاسبها وفتورها هذا الصباح هو أن لهجة الإعلان المشترك تتضمن تحذيرا من أن هذا الخفض سيتم مراجعته على أساس شهري”.

ومما يعكس المخاوف بشأن الإمدادات على المدى القريب، تم تداول العقود الآجلة لخام برنت لشهر أقرب استحقاق يوم الأربعاء قرب أعلى مستوى في تسعة أشهر عند 4.13 دولار للبرميل فوق الأسعار في ستة أشهر.