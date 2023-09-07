نعرض لكم الان تفاصيل خبر السعودية ترفع سعر بيع الخام العربي الخفيف لآسيا في أكتوبر من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 7 سبتمبر 2023 10:13 صباحاً - – ذكر بيان صادر عن شركة أرامكو السعودية للنفط أن المملكة رفعت يوم الأربعاء سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف لآسيا في أكتوبر بواقع 10 سنتات للبرميل إلى 3.60 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية ترفع سعر بيع الخام العربي الخفيف لآسيا في أكتوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.