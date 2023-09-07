مال وأعمال

السعودية ترفع سعر بيع الخام العربي الخفيف لآسيا في أكتوبر

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر السعودية ترفع سعر بيع الخام العربي الخفيف لآسيا في أكتوبر من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 7 سبتمبر 2023 10:13 صباحاً - – ذكر بيان صادر عن شركة أرامكو السعودية للنفط أن المملكة رفعت يوم الأربعاء سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف لآسيا في أكتوبر بواقع 10 سنتات للبرميل إلى 3.60 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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