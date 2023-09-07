هات وخزن في بيتك .. تراجع سعر شيكارة الدقيق اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023

انت الأن تتابع خبر هات وخزن في بيتك .. تراجع سعر شيكارة الدقيق اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجلت سعر شيكارة الدقيق اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023 تراجع طفيف في التعاملات اليومية في الكثير من المحال التجارية، بعد الزيادة الذي حدثت خلال تعاملات أمس الأربعاء.

أسعار الدقيق اليوم:

وكانت أسعار الدقيق في مصر قد سجلت زيادة بعد القرار الصادر مجلس الوزراء والمتعلق بعملية توريد شحنات من الدقيق إلي الدولة السودان بسبب حاجتهم إليها في ظل الظروف الحالية التي تشهدها البلاد والذي ترتب عليه حدوث ارتفاع في أسعار الدقيق زيادة بمقدار ألف جنيه في الطن الواحد، وذلك بعد حالة التراجع التي شهدها سعر السلعة في شهر في شهر مايو الماضي حيث كان هناك وفرة في كميات الدقيق الموجودة في الأسواق مما أدي إلي انخفاضها

سعر شيكارة الدقيق اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023:

[شيكارة الدقيق]

سعر شيكارة الدقيق اليوم

في سياق متصل وأكدت بورصة الأسعار إلي أن هناك انخفاض في سعر شيكارة الدقيق اليوم حيث جاءت الأسعار كما يلي :

1- تراجعت سعر شيكارة الدقيق اليوم “بروتين/24” إلي ما يقارب 14,600 جنيه للطن

2- تراجعت سعر شيكارة الدقيق اليوم “بروتين/27” إلي ما يقارب 14,400 جنيه.

سعر الدقيق اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023:

بلغ سعر كيلو الدقيق اليوم المعبأ 21.63 جنيه، بانخفاض 19 قرشا

أسعار القمح اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023:

1- سجل سعر القمح الروسي بروتين 12.5% حوالي 13150 جنيه للطن

2- سجل سعر القمح الأوكراني بروتين 12.5% حوالي 13100 جنيه للطن.

3- سجل سعر القمح الأوكراني بروتين 12.5% حوالي 13100 جنيه للطن

4- سجل سعر القمح الأوكراني بروتين 11.5% حوالي 13100 جنيه للطن

5- سجل سعر القمح الروماني حوالي 12800 جنيه للطن

6- سجل سعر القمح الليتواني حوالي 8350 جنيه للطن.

7- سجل سعر القمح الألماني حوالي 13100 جنيه للطن

سعر طن الردة اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023:

وصلت القيمة الشرائية للطن إلى 10800 جنيه.