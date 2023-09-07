افرحي يا مدام .. تراجع لا يوصف في سعر السكر للمستهلك اليوم الخميس 7سبتمبر 2023

انت الأن تتابع خبر افرحي يا مدام .. تراجع لا يوصف في سعر السكر للمستهلك اليوم الخميس 7سبتمبر 2023والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انخفض سعر السكر للمستهلك اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023 في التعاملات اليومية بمحلات التجارية في محافظات الجمهورية، بعد الارتفاع خلال تعاملات أمس الأربعاء

سعر كيلو السكر اليوم:

وأكدت بوابة الأسعار اليوم الخميس الموافق السابع من شهر سبتمبر 2023 أن هناك حالة من التباين في أسعار السلع الأساسية حيث تراجع سعر كيلو السكر للمستهلك اليوم بعد قيام وزارة التموين التجارة الداخلية بالتعاقد على كميات من السكر لشرائها من البرازيل

سعر السكر للمستهلك اليوم الخميس 7سبتمبر 2023:

[كميات من السكر]

سعر السكر للمستهلك اليوم

وصل سعر السكر للمستهلك اليوم 23.75 جنيه، بانخفاض 37 قرشا

سعر طن السكر اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023:

بلغ سعر طن السكر الأبيض في تعاملات اليوم نحو 20ألف جنيه

بلغ سعر طن الجلوكوز في تعاملات اليوم نحو 18500 جنيه.

سعر السكر اليوم الخميس 7 سبتمبر في التموين :

بلغ سعر كيلو السكر في المقررات التموينية الخاصة بشهر يوليو الجاري حوالي 12.60 جنيه.

أسعار السلع الأساسية اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023:

1- بلغ سعر كيلو الفول المعبأ إلي 38.36 جنيه، بمعدل تراجع قرش

2- بلغ سعر كيلو الدقيق المعبأ إلي 21.63 جنيه بمعدل تراجع 19 قرشا

3- بلغ سعر لتر زيت عباد الشمس إلي 64.03 جنيه بمعدل ارتفاع 23 قرشا

4- بلغ سعر كيلو السكر المعبأ إلي 23.75 جنيه، بمعدل تراجع 37 قرش

5- بلغ سعر كيلو المكرونة المعبأة إلي 22.53 جنيه،بمعدل تراجع 36 قرشا

6- بلغ سعر كيلو العدس المعبأ إلي 47.8 جنيه، بمعدل ارتفاع 1.13 قرشا

7- بلغ سعر لتر زيت الذرة كريستال إلي 75.68 جنيه، بمعدل ارتفاع 51 قرشا

8- بلغ سعر كيلو الجبن الأبيض إلي 118.95 جنيه، بمعدل ارتفاع 8.42 جنيه

9- بلغ سعر كيلو الجبن الرومي إلي 242.82 جنيه، بمعدل ارتفاع 28.66 جنيه

10- بلغ سعر لتر اللبن السائب إلي 22.04 جنيه تراجع 23 قرش

11- بلغ سعر كيلو المسلى الصناعي إلي 67.47 جنيه، بمعدل ارتفاع 4.09 جنيه

12- بلغ سعر لتر اللبن المعبأ إلي 30.05 جنيه، بمعدل ارتفاع 21 قرش