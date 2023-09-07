انت الأن تتابع خبر سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023: ضربة موت لتجار العملة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فجرت الإحصائيات القادمة من بعض المواقع المخصصة بتحركات هذا السوق الموازي مفاجأة صادمة لتجار العملة بشأن سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023.

سعر صرف الدولار:

وأوضحت إحصائيات هذه المواقع أن سعر الدولار في السوق السوداء اليوم تراجع مرة أخري خلال الساعات القليلة الماضية بعد الزيادة التي حدثت نتيجة زيادة الطلب من قبل بعض المواطنين لاقتناء كميات من الذهب عن طريق شرائها من الخارج على الرغم من ثباته في الفترة الماضية بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بعدم تحريك سعر الصرف مع رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023:

[كميات من الدولارات]

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم

وأكدت الإحصائيات في هذا السوق الموازي أن سعر الدولار في السوق السوداء اليوم وصل إلي 39 جنيه بعدما كان يسجل 40 جنيه في الأيام الماضية، حيث وصلت قيمة تراجع 2 جنيه كاملة في الدولار الواحد

سعر الدولار اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023 :

1- سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصرى 30.75 جنيه للشراء. و30.85 جنيه للبيع

2- سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجارى الدولى 30.85جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع

3- سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع

4- سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكان والتعمير ، 30.73 جنيه للشراء 30.83 جنيه للبيع

5- سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر سعر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع

6- سجل سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبى الإسلامى 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه

7- سجل سعر الدولار اليوم فى بنك قناة السويس 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.