انت الأن تتابع خبر سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء .. صدمة كبري لتجار العملة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت بيانات المواقع المتخصصة في نقل تعاملات السوق الموازي ضربة موجه إلي تجار العملة في مصر بشأن سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء خلال تعاملات الخميس الموافق 7 سبتمبر 2023.

الريال السعودي:

وأكدت بيانات المواقع المتخصصة أن سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء انخفض مرة أخري خلال الساعات الماضية من اليوم الخميس الموافق 7 سبتمبر الجاري بعد ارتفاعه في الأيام المنصرمة بعد زيادة الطلب عليه من الموطنين لاستخدامه في شراء كميات من الذهب بعد استقراره بعد قرار البنك المركزي بعدم تحرك لسعر الصرف بالإضافة إلي زيادة أسعار الفائدة بمقدار 1%.

وأعلنت بيانات المواقع المتخصصة أن سعر الريال السعودي في السوق السوداء أمام الجنيه المصري وصل إلي 10.43جنيه بعدما كان يسجل 11.43 جنيه في الأيام الماضية بتراجع وصل إلي جنيه في الريال الواحد

سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023:

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصرى 8.19 جنيه للشراء. و8.22 جنيه

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية 8.20 جنيه للشراء، 8.25 جنيه

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء، 8.24 جنيه

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر 8.19 جنيه للشراء، 8.22 جنيه

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الأهلي الكويتي 8.22 جنيه للشراء، 8.25 جنيه

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي 8.20 جنيه للشراء، 8.25 جنيه

سجل الريال السعودي اليوم في بنك الإسكان والتعمير ، 8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع

سجل سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبى الإسلامى 8.23 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع

سجل سعر الريال السعودي اليوم فى بنك قناة السويس 8.19 جنيه للشراء. و8.25 جنيه للبيع.