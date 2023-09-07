صادرات الصين تخالف التوقعات وتتراجع 8.8% فقط في أغسطس

دبي - احمد فتحي في الخميس 7 سبتمبر 2023 01:12 مساءً - وكالات _ انخفضت صادرات وواردات الصين في أغسطس الماضي لكل بأقل من توقعات المحللين.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن هيئة الجمارك الصينية اليوم الخميس، تراجعت صادرات الصين صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنحو 8.8% على أساس سنوي الشهر الماضي، وهو مستوى دون توقعات المحللين بأن تنخفض 9.2%.

أما على صعيد الواردات، فانخفضت بنسبة 7.3%، وهو مستوى دون التوقعات أيضاً عند 9%.

وانخفضت الواردات الصينية على مدار كل شهر في 2023 على أساس سنوي، فيما تراجعت الصادرات الصينية على مدار كل شهر منذ أبريل على أساس سنوي.

تباطؤ تعافي الصين من جائحة كورونا على مدار الأشهر القليلة الماضية

وكان تعافي الصين من جائحة كورونا قد تباطأ على مدار الأشهر القليلة الماضية.

وقد يتخلف ثاني أكبر اقتصاد في العالم عن تحقيق النمو السنوي الذي تستهدفه بكين عند نحو 5% في وقت يكافح فيه المسؤولون للتعامل مع أزمة متفاقمة في قطاع العقارات فضلاً عن ضعف الإنفاق الاستهلاكي وتراجع نمو الائتمان.

انخفاض التجارة الخارجية بنسبة 0.1% في الفترة من يناير إلى أغسطس

وانخفضت التجارة الخارجية للصين بنسبة 0.1 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 27.08 تريليون يوان (حوالي 3.76 تريليون دولار أمريكي) في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام،

ونمت الصادرات بنسبة 0.8 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 15.47 تريليون يوان في الفترة من يناير إلى أغسطس، في حين انخفضت الواردات بنسبة 1.3 في المائة عن العام السابق إلى 11.61 تريليون يوان، وفقا للهيئة العامة للجمارك.