الاقتصاد السعودي ينمو 1.2% في الربع الثاني من 2023

دبي - احمد فتحي في الخميس 7 سبتمبر 2023 03:16 مساءً - وكالات _ حقق الاقتصاد السعودي خلال الربع الثاني من عام 2023 ارتفاعًا بنسبة 1.2%، مقارنةً بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق 2022م، وفقًا لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء اليوم.

نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 6.1%

وأفادت نتائج التقرير، أن الأنشطة غير النفطية حققت خلال الربع الثاني من عام 2023 نموًا إيجابيًا بنسبة 6.1%، مقارنةً بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق 2022.

وحقَّقت الأنشطة الحكومية ارتفاعًا بنسبة 2.3% مقارنةً بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق.

تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 4.3%

فيما شهِدت الأنشطة النفطية خلال الربع الثاني من عام 2023 انخفاضًا بلغت نسبته 4.3% مقارنةً بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق.

وأوضحت نتائج النشرة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًا شهِد خلال الربع الثاني من عام 2023 انخفاضًا بلغت نسبته 0.2% مقارنةً بما كان عليه في الربع الأول 2023، وفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.

نمو الإنفاق الاستهلاكي 3.3% على أساس سنوي

أما الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص فسجل زيادة قدرها 3.3% على أساس سنوي، بينما تراجع 0.9% على أساس ربعي.

فيما زاد الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي بمقدار 1% على أساس سنوي، بينما انخفض بنسبة 2.5% على أساس ربعي.

ونمت الواردات السعودية بنسبة 4.9% و9% على أساس سنوي وفصلي على الترتيب.

أما فيما يتعلق بالصادرات، فصعدت 0.3% على أساس سنوي، بينما انخفضت 2.7% على أساس ربعي.