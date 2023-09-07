- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
نعرض لكم الان تفاصيل خبر الاقتصاد السعودي ينمو 1.2% في الربع الثاني من 2023 من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 7 سبتمبر 2023 03:16 مساءً - وكالات _ حقق الاقتصاد السعودي خلال الربع الثاني من عام 2023 ارتفاعًا بنسبة 1.2%، مقارنةً بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق 2022م، وفقًا لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء اليوم.
نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 6.1%
وأفادت نتائج التقرير، أن الأنشطة غير النفطية حققت خلال الربع الثاني من عام 2023 نموًا إيجابيًا بنسبة 6.1%، مقارنةً بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق 2022.
وحقَّقت الأنشطة الحكومية ارتفاعًا بنسبة 2.3% مقارنةً بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق.
تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 4.3%
فيما شهِدت الأنشطة النفطية خلال الربع الثاني من عام 2023 انخفاضًا بلغت نسبته 4.3% مقارنةً بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق.
وأوضحت نتائج النشرة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًا شهِد خلال الربع الثاني من عام 2023 انخفاضًا بلغت نسبته 0.2% مقارنةً بما كان عليه في الربع الأول 2023، وفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.
نمو الإنفاق الاستهلاكي 3.3% على أساس سنوي
أما الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص فسجل زيادة قدرها 3.3% على أساس سنوي، بينما تراجع 0.9% على أساس ربعي.
فيما زاد الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي بمقدار 1% على أساس سنوي، بينما انخفض بنسبة 2.5% على أساس ربعي.
ونمت الواردات السعودية بنسبة 4.9% و9% على أساس سنوي وفصلي على الترتيب.
أما فيما يتعلق بالصادرات، فصعدت 0.3% على أساس سنوي، بينما انخفضت 2.7% على أساس ربعي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاقتصاد السعودي ينمو 1.2% في الربع الثاني من 2023 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.