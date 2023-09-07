انت الأن تتابع خبر الصناعة والتجارة تعقد الاجتماع الدوري للجنة الوطنية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عقدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين برئاسة الأمين العام للوزارة دانا الزعبي الاجتماع الدوري الثالث للجنة الوطنية التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للأعوام (2023 – 2025) بحضور أعضاء اللجنة بهدف متابعة تنفيذ الأنشطة المتضمنة في الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتصدير والتي تم اعتمادها خلال اجتماع اللجنة الثاني المنعقد بتاريخ 24/5/2023، والتي تمثل خارطة طريق تغطي كافة المحاور والاهداف والأنشطة الفرعية متضمنة مؤشرات الأداء الرئيسية الذكية.

وقدم رؤساء الفرق الفنية تقارير العمل الخاصة بكل فريق على حدة، حيث تم تنفيذ عدد من الأنشطة، منها إطلاق منصة معلومات الأسواق في شركة بيت التصدير، كما تم إعداد خطة عمل للمشاركة في المعارض الدولية والبعثات التجارية لقطاع الأعمال في الأسواق المستهدفة، كما تم تحديد المنتجات ذات الفرص التصديرية في إطار الاستراتيجية والأسواق المستهدفة لها.

وأكدت الزعبي على نظام آلية المتابعة والتقييم لتنفيذ الخطة التنفيذية للاستراتيجية؛ بأنه من خلال أداة للتتبع والتي تضمنت لوحات أداء تعكس حالة الأنشطة وما تم تحقيقه ونسب الإنجاز شهرياً.

كما توافق الحضور على البدء في تحديد أولويات العمل للعام القادم في إطار تنفيذ الاستراتيجية وذلك جنباً إلى جنب مع تنفيذ الأنشطة المطلوب تنفيذها خلال الربع الأخير من العام الحالي والواردة في الخطة التنفيذية، ودعوة فرق العمل الفنيّة لتكثيف العمل وتعزيز التواصل الفعال لتنفيذ الأنشطة الواردة في الخطة.

تجدر الإشارة أن الاستراتيجية الوطنية للتصدير (2023 – 2025) والتي تم إقرارها مع بداية العام الحالي كجزء من رؤية التحديث الاقتصادي، والتي تعبّر عن تطلعات القطاعين العام والخاص، خاصة أنها ثمرة جهد تشاركي موجه لتحقيق الرؤية المشتركة والمتمثلة في رفع قيمة ونوعية الصادرات وتعزيز تنافسيتها، وذلك من خلال خمسة محاور أساسية وهي: معلومات الأسواق، والتسويق والترويج، وإدارة الجودة وتعزيز التنافسية، والتمويل، والإطار القانوني والتنظيمي.