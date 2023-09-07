انت الأن تتابع خبر ارتفاع نسب إشغال الفنادق في البحر الميت والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -ارتفعت نسب إشغال الفنادق بجميع فئاتها التصنيفية في البحر الميت خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي، إلى 79 بالمئة مقارنة بالأعوام الماضية، وقال نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية الناطق باسمها حسين هلالات، الخميس، إنّ أداء القطاع الفندقي خلال الفترة الحالية في بعض المناطق بالمملكة، سجل ارتفاعاً ملحوظاً بنسب الإشغال، كما يشهد الأردن حركة سياحية نشطة، متوقعاً أن تستمر هذه الحركة خلال الأشهر المقبلة.

وعزا هلالات أسباب ارتفاع إشغال الفنادق في منطقة البحر الميت والبترا، إلى انعقاد العديد من المؤتمرات، والزيادة في المجموعات السياحية من مختلف الجنسيات، إلى جانب انطلاق فعاليات ماراثون البترا الصحراوي من منطقة البحر الميت الى مدينة البترا.

وقال، إّن نسب إشغال الفنادق بجميع فئاتها التصنيفية في عمان بلغت 58 بالمئة، العقبة 60 بالمئة، وفي البترا 49 بالمئة.

وبين أن نسب الإشغال في فنادق 5 نجوم بلغت في البحر الميت 82 بالمئة، العقبة 58 بالمئة، عمان 64 بالمئة، في حين بلغت في البترا 64 بالمئة.

وأوضح هلالات، أنّ نسب الإشغال لفنادق الفئات الأخرى توزعت كالتالي: البحر الميت: فئة 4 نجوم 75 بالمئة، العقبة : فئة 4 نجوم 59 بالمئة، 3 نجوم 62 بالمئة، عمان: 4 نجوم 58 بالمئة، 3 نجوم 53 بالمئة، البترا: 4 نجوم 45 بالمئة، 3 نجوم 37 بالمئة.