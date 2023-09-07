مال وأعمال

أسعار الذهب قرب أدنى مستوى في أسبوع مع صعود الدولار

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الذهب قرب أدنى مستوى في أسبوع مع صعود الدولار من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 7 سبتمبر 2023 05:10 مساءً - – حامت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى لها في أسبوع اليوم الخميس، بعد خسائر لخمس جلسات متتالية مع بقاء الدولار فوق أعلى مستوياته التي سجلها في منتصف مارس عقب بيانات أظهرت أن قطاع الخدمات الأمريكي ارتفع بشكل غير متوقع في أغسطس.

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العقود الأمريكية الآجلة للذهب تتراجع 0.1% إلى 1942.30 دولار

وبحلول الساعة 0535 بتوقيت جرينتش، لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب في المعاملات الفورية لتستقر عند 1918.14 دولار للأوقية (الأونصة) وتحوم قرب أدنى مستوى لها منذ 29 أغسطس والذي بلغته في الجلسة السابقة.

فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1942.30 دولار.

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ووصل الدولار إلى أعلى مستوياته منذ 16 مارس وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد صدور بيانات أقوى من المتوقع لقطاع الخدمات الأمريكي يوم الأربعاء أشارت إلى استمرار الضغوط التضخمية، وهو ما أثر على الذهب المسعر بالعملة الأمريكية.

الدولار الأمريكي عند أعلى مستوياته منذ 16 مارس

وقال كريستوفر وونج المدير التنفيذي لبنك أو.سي.بي.سي “بينما انتهى الفيدرالي الأمريكي من التشديد النقدي للدورة الحالية، فإن التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة في 2024 ما زالت غير واضحة إلى حد كبير”.

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وأضاف “قد يستمر انخفاض الذهب حتى يتضح نهج الاحتياطي الاتحادي في التيسير النقدي”.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية إلى رفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وأظهر تقرير لمجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الأربعاء أن نمو الاقتصاد الأمريكي كان متواضعا وسط تباطؤ سوق العمل وضغوط التضخم في يوليو وأغسطس.

تراجع أسعار الفضة 0.4% إلى 23.09 دولار للأوقية

ويتوقع صناع السياسات استمرار تباطؤ النمو في الصين أكبر مستهلك للذهب في العالم، ويرون أن تحولها من اقتصاد قائم على البنية التحتية والاستثمار إلى اقتصاد يعتمد على الاستهلاك هو أمر “صعب”.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 23.09 دولار للأوقية. بينما ارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 909.73 دولار وهبط البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1200.55 دولار.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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