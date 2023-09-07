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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية: التفاوض مع مؤسسات دولية لتأمين تمويل بقيمة 1.5… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 7 سبتمبر 2023 10:08 مساءً - العربية _ كشف محمد معيط وزير المالية في مقابلة مع قناة العربية اليوم، إن مصر تتفاوض مع مؤسسات دولية للحصول على تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار.
تم الانتهاء من تأمين الضمانات لإصدارنا من سندات الساموراي
وأشار الوزير، أنه تم الانتهاء من تأمين الضمانات لإصدارنا من سندات الساموراي بالين الياباني.
يأتي حديث معيط بعد أسبوع من موافقة مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية بتنفيذ إصدار جديد من “سندات الساموراي”، بقيمة 500 مليون دولار، بالين الياباني، لمدة خمس سنوات.
مصر تتفاوض مع البنك الآسيوي للبنية التحتية لإصدار ضمان للسندات باليوان
من جهة أخرى، أوضح وزير المالية أنه يجري التفاوض مع البنك الآسيوي للبنية التحتية لإصدار ضمان للسندات باليوان الصيني، مشيرا أن مصر تحتاج لضمان بنصف مليار دولار لإصدار تلك السندات.
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