انت الأن تتابع خبر تراجع النفط إلى ما دون ال90 دولارا للبرميل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تراجعت أسعار خام برنت القياسي العالمي إلى ما دون 90 دولارا للبرميل الخميس في تعاملات متقلبة؛ مما أوقف موجة صعود استمرت قرابة أسبوعين، بفعل إشارات متعددة تحذر من ضعف الطلب في الأشهر المقبلة.



وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 68 سنتا أو ما يعادل 0.8% إلى 89.92 دولارا للبرميل عند التسوية، بعد تداولها بين 89.46 دولارا و90.89 دولارا.



كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 67 سنتا أو ما يعادل أيضا 0.8% إلى 86.67 دولارا، بعد تداولها في وقت سابق بين 86.39 دولارا و87.74 دولارا.



وجاء انخفاض الخميس بعد 9 جلسات متتالية من المكاسب لخام غرب تكساس الوسيط وسبع جلسات متتالية لبرنت.



وارتفعت أسعار النفط في وقت سابق من الأسبوع بعد أن مددت السعودية وروسيا، أكبر مصدرين للنفط في العالم، التخفيضات الطوعية في الإمدادات حتى نهاية العام.



وجاء ذلك علاوة على تخفيضات اتفقت عليها عدة دول في مجموعة أوبك+ في نيسان وتستمر حتى نهاية عام 2024.



وأثرت أيضا على الأسعار مجموعات من البيانات المتباينة من الصين مع انخفاض إجمالي الصادرات 8.8% في آب على أساس سنوي وانكماش الواردات 7.3%، لكن واردات النفط الخام ارتفعت 30.9% على أساس سنوي.



كما أن القلق بشأن ارتفاع إنتاج النفط من إيران وفنزويلا، والذي يمكن أن يوازن جزءا من تخفيضات السعودية وروسيا، حد من خسائر السوق.



وقال المحلل لدى سي.إم.سي ماركتس في شنغهاي ليون لي "في الوقت الحاضر، من الصعب حقا بالنسبة لنا أن نرى أي عوامل سلبية نتيجة خفض الإمدادات".



وأضاف "ومع ذلك، نحن بحاجة إلى النظر في مخاطر الطلب المحتملة مثلما قد يحدث في الربع الرابع عندما يمكن أن تتباطأ السوق... بعدما ينتهي الطلب المرتبط بموسم الصيف".