انت الأن تتابع خبر ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بسبب إضراب العمال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قفزت أسعار عقود الغاز الطبيعي الأوروبية 11 بالمئة خلال جلسة اليوم الجمعة، بعدما فشل عمال الغاز الطبيعي المسال لدى (Chevron) بأستراليا في التوصل لاتفاق بشأن الإضراب الذي نظموه.



وتعد (Chevron) أكبر مصدر للغاز الطبيعي، ويتركز المشترين الرئيسيين لديها في آسيا، حسب شبكة سي إن بي سي الاقتصادية.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت عقود الغاز الطبيعي الهولندية بنحو 5.7 بالمئة إلى 34.64 يورو لكل ميغاواط في الساعة.