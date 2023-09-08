مال وأعمال

تراجع أسعار النفط رغم تسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر تراجع أسعار النفط رغم تسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 8 سبتمبر 2023 03:12 مساءً - سي إن بي سي_ تراجعت أسعار النفط ، خلال تعاملات صباح اليوم الجمعة، إذ يتداول خام برنت دون مستويات 90 دولاراً للبرميل، ومع ذلك لا تزال الأسعار تتجه نحو تسجيل مكاسب لثاني أسبوع على التوالي.

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وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بحوالي 0.6% إلى 89.36 دولار للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 0.74% إلى 86.23 دولار للبرميل.

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ووصل الخامان القياسيان إلى أعلى مستوياتهما في عشرة أشهر في وقت سابق من هذا الأسبوع في ظل مخاوف من نقص محتمل في الإمدادات خلال ذروة موسم الطلب الشتوي بعد أن مددت السعودية وروسيا تخفيضاتهما الطوعية حتى نهاية العام.

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أما على مدار الأسبوع، يتجه الخامان لتحقيق مكاسب بنحو 1%.

فيما كشفت بيانات اقتصادية أمس الخميس، تراجع مخزونات النفط الأمريكية للأسبوع الرابع على التوالي، وسط انخفاضها بأكثر من 6% الشهر الماضي مع تشغيل المصافي بمعدلات مرتفعة لمواكبة الطلب العالمي على الطاقة.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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