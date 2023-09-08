اليابان تخفض تقديراتها لنمو الاقتصاد إلى 4.8% عن الربع…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 8 سبتمبر 2023 04:08 مساءً - سي إن بي سي_ نما اقتصاد اليابان بصورة أقل من التي أعلنتها التقديرات الأولية خلال الربع الثاني من العام الجاري، كما تراجعت الأجور يوليو الماضي.

ووفقاً للبيانات الرسمية التي صدرت الجمعة الثامن من سبتمبر، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لليابان بحوالي 4.8% في الفترة من أبريل وحتى يوليو ، مقارنة بالتقديرات الأولية عند 6%.

أما توقعات المحللين فأشارت إلى أن اقتصاد اليابان سينمو بحوالي 5.5%.

أما العامل الأساسي وراء خفض التقديرات فهو تراجع النفقات الرأسمالية بحوالي 1%، في حين كانت البيانات الأولية قد أشارت إلى استقرارها، بينما أشارت التوقعات إلى تراجع بنسبة 0.7%.

وتراجع الاستهلاك الخاص -يشكل أكثر من نصف الاقتصاد- بحوالي 0.6% على أساس فصلي، وهي وتيرة أعلى بحوالي 0.1% من التقديرات الأولية.

وتراجعت الأجور الحقيقية المعدلة وفقاً للتضخم للشهر السادس عشر على التوالي في يوليو .