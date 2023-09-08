مال وأعمال

الذهب يتجه لانخفاض أسبوعي في ظل متانة الاقتصاد الأمريكي

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الذهب يتجه لانخفاض أسبوعي في ظل متانة الاقتصاد الأمريكي من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 8 سبتمبر 2023 05:05 مساءً - سي إن بي سي_ صعد الذهب قليلاً ، اليوم الجمعة، مع تراجع الدولار عن مستوياته المرتفعة لكن المعدن النفيس لا يزال في طريقه لتسجيل انخفاض أسبوعي مع تركيز المستثمرين على البيانات الأمريكية التي تزداد قوة.

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وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1925.14 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:45 بتوقيت جرينتش لكنه يتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي 0.7%، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1949.40 دولار.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس وحدة الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف، “إذا انتهى الأمر بأن الفبدرالي الأمريكي يحتاج إلى التمسك (بموقفه من أسعار الفائدة) لفترة أطول، فسيصبح هذا هو أسوأ شيء على الإطلاق بالنسبة للذهب لأنه يعني ارتفاع عوائد السندات والدولار”.

وانخفض الدولار 0.2% لكنه يتجه صوب تحقيق أطول سلسلة مكاسب أسبوعية في تسع سنوات مدعومًا بمجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية.

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وأظهرت بيانات هذا الأسبوع أن قطاع الخدمات الأميركي اكتسب قوة في أغسطس، في حين انخفضت طلبات إعانة البطالة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير .

ووفقا لخدمة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون في الأسواق بنسبة 93% تقريبًا أن يُثبت الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في اجتماعه يومي 19 و20 سبتمبر، لكنهم يراهنون على احتمال بنسبة 41% بأن يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى قبل عام 2024.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 23.09 دولار للأونصة وزاد البلاتين 0.4% إلى 907.04 دولار، لكنهما يتجهان نحو أسوأ أداء أسبوعي لهما منذ 23 يونيو .

وصعد البلاديوم 1% إلى 1224.03 دولار في طريقه لكسر سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أسابيع.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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