مباحثات أمريكية سعودية لعقد اتفاق محتمل للسكك الحديدية…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 8 سبتمبر 2023 05:05 مساءً - سي إن بي سي_ قال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة والسعودية والهند ودولاً أخرى تجري ‏مباحثات بشأن اتفاق محتمل للبنية التحتية يمكن أن يعيد رسم حركة التجارة بين ‏الخليج ومنطقة جنوب آسيا، ليربط دولا بالشرق الأوسط عبر السكك الحديدية ‏ثم يربطها بالهند عن طريق الموانئ.‏

وأشار المسؤولون المطلعون على سير المحادثات، التي شملت أيضا الإمارات ‏وأوروبا، إلى أنها قد تسفر أو لا تسفر عن نتيجة ملموسة في الوقت المناسب قبل ‏الإعلان عنها على هامش الاجتماع المرتقب لقادة مجموعة العشرين.‏

وأكد أحد المسؤولين أن المحادثات مستمرة منذ أشهر لكنها لم تحقق تقدما ‏ملموسا.‏

ويتجه الرئيس الأمريكي جو بايدن لحضور قمة مجموعة العشرين في نيودلهي ‏بالهند، حيث من المقرر أن يلتقي برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وربما ‏يجري محادثات مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.‏

وتأتي خطط الاتفاق الواسع متعدد الجنسيات للموانئ والسكك الحديدية في وقت ‏حرج، إذ يروج بايدن لواشنطن كشريك ومستثمر بديل بالبلدان النامية في مواجهة ‏مبادرة الحزام والطريق الصينية العالمية للبنية التحتية.‏

وإلى جانب النتائج الدبلوماسية، يقول المسؤولون إنهم يأملون في أن يؤدي مثل هذا ‏الاتفاق بشأن البنية التحتية إلى تقليل فترات الشحن والتكاليف واستهلاك الديزل.‏