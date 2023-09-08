اليابان تسجل فائضا قياسيا بميزان المعاملات الجارية يوليو…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 8 سبتمبر 2023 05:05 مساءً - سي إن بي سي_ أكدت وزارة المالية اليابانية، صباح اليوم الجمعة، تسجيل فائضًا قياسيا في حساب المعاملات الجارية في يوليو ، ما يهدئ المخاوف بشأن ميزان مدفوعات البلاد.

وبلغ فائض حساب المعاملات الجارية 2.77 تريليون ين في يوليو ، متجاوزًا توقعات الخبراء في استطلاع أجرته بفائض عند 2.3 تريليون ين.

ووفقا لبيانات وزارة المالية فإن هذا هو الشهر السادس على التوالي الذي يشهد تسجيل فائض.

وعلى مدار العام الماضي، عكست بيانات ميزان المعاملات الجارية الصعوبات التي تسبب فيها ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الين لثالث أكبر اقتصاد في العالم والذي يعتمد بشكل كبير على واردات الوقود والمواد الخام.

وتراجعت مكانة اليابان كقوة تصديرية في السنوات الماضية لأسباب من بينها قيام الشركات بنقل إنتاجها إلى الخارج.