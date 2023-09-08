مال وأعمال

تراجع مؤشر المواد الغذائية العالمي إلى أدنى مستوى منذ عامين

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

نعرض لكم الان تفاصيل خبر تراجع مؤشر المواد الغذائية العالمي إلى أدنى مستوى منذ عامين من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في الجمعة 8 سبتمبر 2023 07:08 مساءً - سي إن بي سي_ سجلت أسعار المواد الغذائية على الصعيد العالمي تراجعًا طفيفًا الشهر الماضي متأثرة بانخفاض أسعار الحبوب والزيوت النباتية ومشتقات الحليب، حيث سجل المؤشر 121.4 نقطة في أغسطس، وهو أدنى مستوى في عامين، مقابل 124 نقطة في القراءة المعدلة للشهر السابق.

predco_adv_2021

وبلغت أسعار الأرز في أغسطس أعلى مستوياتها في العالم منذ 15 عامًا مع ارتفاعها بنسبة 9,8% على أساس شهري، بعد القيود على التصدير التي فرضتها الهند، حسب ما أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو).

وكانت قراءة أغسطس هي الأدنى منذ مارس 2021 وأيضًا أقل بنسبة 24% من أعلى مستوى على الإطلاق الذي تم الوصول إليه في مارس 2022 في أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

BonatMisr

وفي تقرير منفصل عن العرض والطلب على الحبوب، توقعت الفاو أن يصل إنتاج الحبوب العالمي هذا العام إلى 2.815 مليار طن، بانخفاض طفيف عن التقدير السابق البالغ 2.819 مليار طن.

HapiSalonWhite

وقالت الفاو إن التوقعات المعدلة ارتفعت مع ذلك بنسبة 0.9% عن عام 2022 وتطابق الإنتاج القياسي لعام 2021.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراجع مؤشر المواد الغذائية العالمي إلى أدنى مستوى منذ عامين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا