التضخم في ألمانيا يتراجع إلى 6.1% خلال أغسطس

دبي - احمد فتحي في الجمعة 8 سبتمبر 2023 11:08 مساءً - وكالات _ أكد مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا اليوم بيانات سابقة أعلنها في نهاية أغسطس الماضي تفيد بتراجع معدل التضخم السنوي في البلاد بشكل طفيف إلى 6.1 في المائة في ذلك الشهر، وكان معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 6.4 في المائة في يونيو الماضي ثم انخفض بعد ذلك إلى 6.2 في المائة في يوليو الماضي.

ومع ذلك سجل معدل التضخم في مايو الماضي 6.1 في المائة، وذكر المكتب أن معدل التضخم ارتفع من يوليو إلى أغسطس بنسبة 0.3 في المائة.

وقالت روت براند، رئيسة المكتب بأن معدل التضخم لا يزال عند مستوى مرتفع… الزيادات في أسعار الغذاء والطاقة أعلى من معدل التضخم الرئيسي وتبقي التضخم مرتفعا.

يذكر أن التضخم المرتفع يعرقل استهلاك الأفراد حيث إنه يقلل من القوة الشرائية لليورو.

وارتفعت أسعار الطاقة والمواد الغذائية على وجه الخصوص بقوة في الشهور الأخيرة منذ بدء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

وارتفعت أسعار الطاقة والمواد الغذائية بشكل ملحوظ جزئيا على أساس سنوي في أغسطس الماضي أيضا، ووفقا للبيانات المؤكدة للمكتب، ارتفعت أسعار المواد الغذائية في غضون عام بنسبة 9 في المائة، كما ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 8.3 في المائة.

وكان معدل التضخم في أكبر اقتصاد في أوروبا وصل إلى أعلى مستوى له منذ إعادة توحيد شطري ألمانيا عندما بلغ 8.8 في المائة في خريف عام 2022، ويبتعد في الوقت الراهن بقدر جيد عن هذا المستوى القياسي.

ويتوقع العديد من خبراء الاقتصاد أن تستمر معدلات التضخم في الانخفاض في الأشهر المقبلة لأن تأثير تذكرة النقل المخفضة “9 يورو” وخفض أسعار الوقود لن يظل ملموسا بعد مقارنة بالعام السابق. وقد أدت أوجه الدعم هذه في صيف عام 2022 إلى إبطاء ارتفاع أسعار المستهلكين مؤقتا.