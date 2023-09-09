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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ألمانيا تمدد وصايتها على أصول شركة روسنفت الروسية لمدة 6… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 9 سبتمبر 2023 09:12 صباحاً - العربية نت _ قررت السلطات الألمانية تمديد وصايتها على أصول شركة روسنفت الروسية لمدة ستة أشهر.
وأكدت الوكالة، نقلاً عن مصدر في وزارة الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ في ألمانيا ، أن سبب التمديد يعود إلى ضمان إمدادات الطاقة في البلاد.
وبموجب القرار، تمدد الحكومة الألمانية فترة إدارة شركة “دويتشلاند” وشركة “آر إن” للتكرير والتسويق لأصول “روسنفت” على أساس قانون أمن الطاقة حتى 10 مارس 2024، بعد أن كان من المفترض أن تنتهي في سبتمبر الحالي.
يذكر أن وزارة الاقتصاد الألمانية أعلنت، في 16 سبتمبر من العام الماضي، في بيان لها أن فروع شركة “روسنفت” في ألمانيا التي تمثل 12% من القدرات الوطنية لتكرير النفط في البلاد، وُضعت تحت وصاية الوكالة الوطنية المسؤولة عن إدارة شبكات الطاقة.
وأضاف البيان إن هذه الخطوة تهدف إلى “الاستجابة للمخاطر التي تهدد أمن إمدادات الطاقة” في البلاد.
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