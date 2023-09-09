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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس المجلس الأوروبي يبدي استعداد مجموعة العشرين لضم الاتحاد… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 9 سبتمبر 2023 11:06 صباحاً - وكالات _ قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل قبيل انطلاق قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، إن الاتحاد الإفريقي على وشك الانضمام للمجموعة التي تضم كبرى الاقتصادات المتقدمة والناشئة في العالم.
وأشار ميشيل إلى أن التوافق بين أعضاء مجموعة العشرين على السماح بانضمام الاتحاد الإفريقي يعد “إشارة جيدة”.
ويتألف الاتحاد الإفريقي من 55 دولة ويضم جميع الدول الإفريقية المعترف بها دوليا على نطاق واسع.
ورغم ذلك، لم يتضح ما إذا كان الاتحاد الإفريقي يمكن أن يصبح عضوا رسميا.
ويمكن أن يحضر الاتحاد الإفريقي قمة مجموعة العشرين كعضو عادي لأول مرة، العام المقبل في البرازيل، أو في 2025 في جنوب إفريقيا.
وتضم مجموعة العشرين حاليا 19 من كبرى الاقتصادات في العالم، إلى جانب الاتحاد الأوروبي.
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