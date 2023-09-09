- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نعرض لكم الان تفاصيل خبر التضخم في روسيا يرتفع 5.15% على أساس سنوي خلال أغسطس من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 9 سبتمبر 2023 02:05 مساءً - _ أظهرت بيانات من هيئة الإحصاء الروسية أن التضخم السنوي في البلاد سجل 5.15 بالمئة في أغسطس، وذلك ارتفاعا من 4.30 بالمئة في يوليو.
كان استطلاع رأي أجرته قد خلص إلى أن التضخم السنوي سيرتفع إلى 5.1 بالمئة في أغسطس.
وبلغ التضخم 0.28 بالمئة على أساس شهري في أغسطس آب، فيما كان الاستطلاع قد خلص إلى أنه سيبلغ حوالي 0.3 بالمئة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التضخم في روسيا يرتفع 5.15% على أساس سنوي خلال أغسطس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.