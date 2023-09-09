التضخم في روسيا يرتفع 5.15% على أساس سنوي خلال أغسطس

دبي - احمد فتحي في السبت 9 سبتمبر 2023 02:05 مساءً - _ أظهرت بيانات من هيئة الإحصاء الروسية أن التضخم السنوي في البلاد سجل 5.15 بالمئة في أغسطس، وذلك ارتفاعا من 4.30 بالمئة في يوليو.

كان استطلاع رأي أجرته قد خلص إلى أن التضخم السنوي سيرتفع إلى 5.1 بالمئة في أغسطس.

وبلغ التضخم 0.28 بالمئة على أساس شهري في أغسطس آب، فيما كان الاستطلاع قد خلص إلى أنه سيبلغ حوالي 0.3 بالمئة.