مال وأعمال

أوكرانيا تجمد 80 مليون دولار من أصول رجل الأعمال كولومويسكي

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أوكرانيا تجمد 80 مليون دولار من أصول رجل الأعمال كولومويسكي من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 9 سبتمبر 2023 07:09 مساءً - – قالت وسائل إعلام أوكرانية، إن وكالات مكافحة الفساد في أوكرانيا جمدت يوم الجمعة أصولا لقطب الأعمال إيهور كولومويسكي تزيد على 80 مليون دولار لمدة 48 ساعة ضمن تحقيق في اختلاس.

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وصدر أمر باحتجاز كولومويسكي، أحد أغنى رجال الأعمال في أوكرانيا، الأسبوع الماضي للاشتباه في ضلوعه بغسل أموال، وذكرت وسائل إعلام أنه ينظر إليه على أنه مشتبه به في قضية اختلاس.

ولم يرد محاميو كولومويسكي بعد على طلبات للتعليق على مصادرة الأصول أو التحقيق معه في قضية الاختلاس. وينفي كولومويسكي ارتكاب أي مخالفات.

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وذكر المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا أنه جمد أصولا تزيد قيمتها على ثلاثة مليارات هريفنيا بالإضافة إلى نحو ألف عقار وأكثر من 1600 مركبة للمالك السابق لبريفات بنك الذي تم تأميمه في أواخر عام 2016 كجزء من عملية تطهير للنظام المصرفي الأوكراني.

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ولم يذكر المكتب في بيانه اسم كولومويسكي.

وتأتي هذه الاتهامات في الوقت الذي تحاول فيه كييف الإشارة إلى التقدم الذي تحرزه في قمع الفساد في زمن الحرب، وهو إحدى الخطوات المهمة لتنعش آمالها في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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