مال وأعمال

مؤشر أسعار المستهلكين في الصين يرتفع 0.1% خلال أغسطس

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مؤشر أسعار المستهلكين في الصين يرتفع 0.1% خلال أغسطس من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 9 سبتمبر 2023 07:09 مساءً - شينخوا _ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين وهو مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 0.1 في المائة في أغسطس الماضي مقارنة بالعام السابق، وفقا لما ذكرته الهيئة الوطنية للإحصاء اليوم السبت.

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وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3 في المئة عن الشهر السابق.

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وارتفع متوسط مؤشر أسعار المستهلكين في الصين خلال الفترة ما بين شهري يناير إلى أغسطس الماضيين بنسبة 0.5 في المائة على أساس سنوي، وفقا للهيئة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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