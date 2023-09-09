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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مؤشر أسعار المستهلكين في الصين يرتفع 0.1% خلال أغسطس من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 9 سبتمبر 2023 07:09 مساءً - شينخوا _ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين وهو مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 0.1 في المائة في أغسطس الماضي مقارنة بالعام السابق، وفقا لما ذكرته الهيئة الوطنية للإحصاء اليوم السبت.
وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3 في المئة عن الشهر السابق.
وارتفع متوسط مؤشر أسعار المستهلكين في الصين خلال الفترة ما بين شهري يناير إلى أغسطس الماضيين بنسبة 0.5 في المائة على أساس سنوي، وفقا للهيئة.
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