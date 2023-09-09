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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الذهب ترتفع هامشيا عند التسوية مسجلة خسائر أسبوعية من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 9 سبتمبر 2023 07:09 مساءً - وكالات _ ارتفعت أسعار الذهب هامشياً في ختام تعاملات جلسة أمس الجمعة، مسجلة خسائر أسبوعية، وسط ترقب بيانات اقتصادية الأسبوع المقبل.
وعند التسوية، ارتفع العقد الأكثر نشاطاً للذهب بأقل من 0.1% مسجلاً عند التسوية مستويات 1942.7 دولار للأونصة.
وعلى أساس أسبوعي، تراجعت عقود الذهب بنحو 1.2%.
وتتجه الأنظار إلى بيانات أسعار المستهلكين في أمريكا المقرر صدورها الأسبوع المقبل، والتي ستكون على الأرجح مؤشراً أساسياً للاحتياطي الفيدرالي عند اتخاذ قراره بشأن معدل الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري.
من جانبه، قال ديفيد راسل الرئيس التنفيذي لـGoldCore في تصريحات نقلتها Marketwatch إن المعدن النفيس كان تحت ضغوط بيعية متجددة بسبب قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة.
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