مال وأعمال

عجز الميزان التجاري في مصر يتراجع 47.7% إلى 2.32 مليار دولار…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عجز الميزان التجاري في مصر يتراجع 47.7% إلى 2.32 مليار دولار… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 9 سبتمبر 2023 08:06 مساءً - تراجع عجز الميزان التجاري في مصر بنسبة 47.7% خلال شهر يونيو الماضي ليصل إلى 2.32 مليار دولار، مقارنة مع 4.43 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

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وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء إن اجمالي قيمة الصادرات انخفضت 27.6% حيث بلغت 2.91 مليار دولار مقارنة مع 4.02 مليار دولار في يونيو من العام الماضي.

انخفاض قيمـة الصادرات بنسبة 12.7%

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وعزا الجهاز هذا التراجع الى انخفاض قيمـة صادرات بعض السلع أهمها البترول الخام بنسبة 12.7%، والملابس الجاهزة بنسبة 20.5%، والفواكه الطازجة بنسبة 32.0% والأسمدة بنسبة 39.5%.

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تراجع قيمة الواردات بنسبة 38.1%

وأضاف أن قيمة الواردات تراجعت بنسبة 38.1% حيث بلغت 5.23 مليار دولار مقابل 8.45 مليار دولار بسبب انخفاض قيمـة واردات بعض السلـع وأهمها المنتجات البترولية بنسبة 37.8% والقمح بنسبـة 9.0% والمواد الأولية من الحديد والصلب بنسبة 42.7%.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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