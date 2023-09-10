انت الأن تتابع خبر سعر السكر للمستهلك اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023 : البيوت بتوزع شربات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقر سعر السكر للمستهلك اليوم الأحد الموافق 10 سبتمبر الجاري في التعاملات اليومية بمحلات التجارية في محافظات الجمهورية، بعد الزيادة التي دخلت خلال تعاملات الأيام الماضية

سعر كيلو السكر اليوم:

وكشفت بورصة الأسعار اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023 أن هناك حالة من التباين في أسعار السلع الأساسية حيث زاد سعر كيلو السكر للمستهلك اليوم بعد قيام وزارة التموين التجارة الداخلية بالتعاقد على كميات من السكر لشرائها من البرازيل

سعر السكر للمستهلك اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023:

[كميات من السكر في معلقة]

سعر السكر للمستهلك اليوم

وصل سعر السكر للمستهلك اليوم 25.96 جنيه، بارتفاع 2.21 جنيه

سعر طن السكر اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023:

بلغ سعر طن السكر الأبيض في تعاملات اليوم نحو 20ألف جنيه

بلغ سعر طن الجلوكوز في تعاملات اليوم نحو 18500 جنيه.

سعر السكر اليوم الأحد 10 سبتمبر في التموين :

بلغ سعر كيلو السكر في المقررات التموينية الخاصة بشهر يوليو الجاري حوالي 12.60 جنيه.

أسعار السلع الأساسية اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023:

1- بلغ سعر كيلو الفول المعبأ إلي 38.67 جنيه، بمعدل تراجع 13 قرش

2- بلغ سعر كيلو الدقيق المعبأ إلي 21.93 جنيه بمعدل ارتفاع 29 قرشا

3- بلغ سعر لتر زيت عباد الشمس إلي 63.65 جنيه بمعدل تراجع 71 قرشا

4- بلغ سعر كيلو السكر المعبأ إلي 26 جنيه، بمعدل ارتفاع 17 قرش

5- بلغ سعر كيلو المكرونة المعبأة إلي 23.92 جنيه،بمعدل ارتفاع 8 قرشا

6- بلغ سعر كيلو العدس المعبأ إلي 46.02 جنيه، بمعدل تراجع 61 قرشا

7- بلغ سعر لتر زيت الذرة كريستال إلي 74.13 جنيه، بمعدل ارتفاع 1.06 جنيه

8- بلغ سعر كيلو الجبن الأبيض إلي 111.29 جنيه، بمعدل تراجع 2.25 جنيه

9- بلغ سعر كيلو الجبن الرومي إلي 206.78 جنيه، بمعدل تراجع 1.71 جنيه

10- بلغ سعر لتر اللبن السائب إلي 22.74 جنيه تراجع 2 قرش

11- بلغ سعر كيلو المسلى الصناعي إلي 64.7 جنيه، بمعدل زيادة 2 جنيه

12- بلغ سعر لتر اللبن المعبأ إلي 30.37 جنيه، بمعدل ارتفاع 11قرش