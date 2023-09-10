مفاجأة لا تصدق نهائياً.. سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023

انت الأن تتابع خبر مفاجأة لا تصدق نهائياً.. سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت قبل قليل عن سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023، في هذا السوق الموازي، وذلك طبقاً لبعض التقارير الصحفية الصادرة اليوم

سعر صرف الدولار:

وأشارت التقارير الصحفية أن سعر الدولار في السوق السوداء اليوم ارتفعت في أول يوم تعاملات داخل البنوك بعد الزيادة التي حدثت نتيجة زيادة الطلب من قبل بعض المواطنين لاقتناء كميات من الذهب عن طريق شرائها من الخارج على الرغم من ثباته في الفترة الماضية بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بعدم تحريك سعر الصرف مع رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.

وأوضحت التقارير أن سعر الدولار في السوق السوداء اليوم تخطي حاجز الـ40 جنيه بعدما كان يسجل 38 جنيه في الأيام الماضية، حيث وصلت قيمة زيادة 2 جنيه كاملة في الدولار الواحد

سعر الدولار اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023 :

1- سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصرى 30.75 جنيه للشراء. و30.85 جنيه للبيع

2- سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجارى الدولى 30.85جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع

3- سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع

4- سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكان والتعمير ، 30.73 جنيه للشراء 30.83 جنيه للبيع

5- سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر سعر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع

6- سجل سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبى الإسلامى 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه

7- سجل سعر الدولار اليوم فى بنك قناة السويس 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.