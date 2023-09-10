انت الأن تتابع خبر سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء : شوف وصل لكام دلوقتي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن قبل قليل اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023 عن سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء خلال تعاملات هذا السوق الموازي، طبقاً للتقارير الصحفية الصادرة اليوم

الريال السعودي:

وأشارت التقارير أن سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء زاد في تعاملات أول أيام العمل داخل البنوك المصرية بعد ارتفاعه في الفترة الماضية بعد زيادة الطلب عليه من الموطنين لشراء كميات من الذهب بعد استقراره بعد قرار البنك المركزي بعدم تحرك لسعر الصرف بالإضافة إلي زيادة أسعار الفائدة بمقدار 1%.

سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء الأحد 10 سبتمبر 2023:

[عملات سعودية]

سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء

وأوضحت التقارير أن سعر الريال السعودي في السوق السوداء أمام الجنيه المصري وصل إلي 11 جنيه بعدما كان يسجل 10 جنيه في الأيام الماضية بزيادة وصل إلي جنيه في الريال الواحد

سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023:

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصرى 8.19 جنيه للشراء. و8.22 جنيه

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية 8.20 جنيه للشراء، 8.25 جنيه

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء، 8.24 جنيه

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر 8.19 جنيه للشراء، 8.22 جنيه

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الأهلي الكويتي 8.22 جنيه للشراء، 8.25 جنيه

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي 8.20 جنيه للشراء، 8.25 جنيه

سجل الريال السعودي اليوم في بنك الإسكان والتعمير ، 8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع

سجل سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبى الإسلامى 8.23 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع

سجل سعر الريال السعودي اليوم فى بنك قناة السويس 8.19 جنيه للشراء. و8.25 جنيه للبيع.